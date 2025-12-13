پخش زنده
امروز: -
دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای کارکنانی که شب یلدا شیفت شب دارند، پویش عکس سفره شب یلدا برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: به مناسبت شب یلدا، سومین پویش عکس سفره شب یلدا، در مراکزی که کارکنان دانشگاه شیفت شب دارند، برگزار میشود.
علاقمندان میتوانند تصاویر خود را به همراه شماره تماس و کد ملی شرکتکنندگان، تا سوم دی ماه سال ۱۴۰۴، به شماره همراه ۰۹۱۱۲۳۵۲۶۷۱ در یکی از پیامرسانهای داخلی ارسال کنند.
این دانشگاه اعلام کرد: تصاویر ارسال شده باید مربوط به سفره شب یلدا در محل کار و مربوط به شیفت شب یلدا باشد، علاقمندان میتوانند حداکثر سه عکس از یک سفره و تیم چیدمان ارسال کنند.
عکسهای ارسالی هم باید بهصورت افقی باشد.