به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: به مناسبت شب یلدا، سومین پویش عکس سفره شب یلدا، در مراکزی که کارکنان دانشگاه شیفت شب دارند، برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند تصاویر خود را به همراه شماره تماس و کد ملی شرکت‌کنندگان، تا سوم دی ماه سال ۱۴۰۴، به شماره همراه ۰۹۱۱۲۳۵۲۶۷۱ در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی ارسال کنند.

این دانشگاه اعلام کرد: تصاویر ارسال شده باید مربوط به سفره شب یلدا در محل کار و مربوط به شیفت شب یلدا باشد، علاقمندان می‌توانند حداکثر سه عکس از یک سفره و تیم چیدمان ارسال کنند.

عکس‌های ارسالی هم باید به‌صورت افقی باشد.