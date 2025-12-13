به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سجاد سبزیوند اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی با سهم ۳۱ درصدی در جابه‌جایی کالای کشور، نخستین بندر ریل پایه ایران و قطب تأمین کالای اساسی، ظرفیت تبدیل شدن به پایگاه ملی اقتصاد سبز و دیجیتال دریامحور را دارد.

وی در تشریح محور «تأمین مالی صنعت کشتی‌سازی» افزود: این بخش یکی از گلوگاه‌های راهبردی توسعه ناوگان ملی است و مدل‌های جدید تأمین منابع از جمله مشارکت‌های عمومی-خصوصی، فاینانس خارجی و قرارداد‌های BOT می‌تواند مسیر نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان تجاری را تسریع کند.

سبزیوند بیان کرد: با توجه به رشد تقاضا در بنادر جنوبی و جابه‌جایی سالانه میلیون‌ها تن کالای اساسی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، سرمایه‌گذاری در ساخت شناور‌ها با ظرفیت‌های متوسط و بزرگ، یک ضرورت اقتصادی است.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در توضیح محور «فناوری سبز و کاهش گاز‌های گلخانه‌ای» با اشاره به استاندارد‌های جدید سازمان جهانی دریانوردی (IMO) گفت: استفاده از سوخت کم‌سولفور، تجهیزات انرژی‌کاه و سامانه‌های مدیریت پسماند کشتی، دیگر انتخاب نیست؛ ضرورت است.

وی تأکید کرد: در بنادر خوزستان، اقدامات عملی شامل پایش لحظه‌ای آلاینده‌ها، راه‌اندازی پهنه‌های سبز، اجرای برنامه کاهش مصرف انرژی در تأسیسات ساحلی و دریایی، و ایجاد ایستگاه‌های تخصصی دریافت پسماند کشتی‌هاآغاز شده و این مجموعه آماده ورود به نسل جدید بنادر سبز است.

سبزیوند با اشاره به محور «تجارت بین‌الملل دریایی» و نقش بنادر خوزستان در زنجیره تأمین کشور، افزود: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی سالانه بیش از ۴۵ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری انجام می‌دهد و بزرگ‌ترین کانون کالای اساسی کشور به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: وجود پایانه‌های فله خشک، فله مایع، چندمنظوره و مخازن ذخیره‌سازی با ظرفیت صد‌ها هزار تن، این بندر را به یکی از قطب‌های اصلی تجارت دریامحور در خلیج‌فارس تبدیل کرده است.

در ادامه، سبزیوند موضوع «ناوبری هوشمند و کشتی‌های خودران» را از تحولات دهه آینده دانست و گفت: به‌کارگیری سامانه‌های کمک‌ناوبری هوشمند، رادار‌های پیشرفته، کنترل خودکار مسیر و تدوین مقررات تردد شناور‌های نیمه‌خودران نیازمند هماهنگی گسترده میان سازمان‌هاست.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان افزود: پهنه آبی خلیج‌فارس یکی از مناسب‌ترین بستر‌های منطقه برای آزمایش و توسعه این فناوری‌هاست و بنادر خوزستان آمادگی ورود به این عرصه را دارند.

سبزیوند در تشریح مبحث «سوخت کم‌سولفور و فناوری‌های سبز» گفت: با توجه به ابلاغ استاندارد‌های جدید سوخت و آلایندگی، تجهیز اسکله‌ها به سامانه‌های کنترل کیفیت سوخت، پایش آنلاین شاخص‌های زیست‌محیطی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساخت دستگاه‌های انرژی‌بر کم‌مصرف در دستور کار قرار گرفته است.

وی سپس در بخشی از سخنان خود ظرفیت‌های مستند منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی را تشریح کرد و افزود: این بندر ۳۱ درصد از کل عملیات جابه‌جایی کالای کشور را به تنهایی انجام می‌دهد. اولین بندر ریل‌پایه کشور است و مسیر‌های ریلی آن امکان حمل مستقیم کالا از پایانه‌ها به عمق سرزمین را فراهم می‌کند.

‌معاون امور دریایی می‌گوید: طرح توسعه فیزیکی بندر با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان آغاز شده و تکمیل فاز‌های اول و دوم، بیش از ۳۲۹ هکتار اراضی جدید برای فعالیت‌های بندری فراهم خواهد کرد.

سبزیوند تأکید کرد: مجموعه این ظرفیت‌ها، در کنار موقعیت راهبردی و دسترسی ممتاز به شبکه ملی و بین‌المللی حمل‌ونقل، بنادر خوزستان را به پیشران توسعه بنادر سبز، هوشمند و مبتنی بر اقتصاد دریایی پایدار تبدیل کرده است.

