معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان از آغاز پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: دانش آموزان می توانند با ورود به سایت my.medu.ir از طریق پنل کاربری خود، نسبت به پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی اقدام کنند.

محمد ابدالی تکلو افزود: سامانه دانش آموزی نورینو به منظور پاسخگویی به سوالات دینی و مذهبی دانش آموزان و همچنین ثبت نام و اطلاع رسانی مسابقات و فعالیت های فرهنگی و پرورشی آغاز به کار کرده است.

وی افزود: پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی در سامانه نورینو از تاریخ ۸ آذرماه فعال شده است و دانش آموزان می توانند با ورود به سایت my.medu.ir از طریق پنل کاربری خود، پس از ورود به سامانه "نورینو" و از بخش "پویش ها و مسابقات عمومی" با کلیک بر روی "پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی" در مراسم معنوی اعتکاف دانش آموزی سال ۱۴۰۴ ثبت نام کنند.

ابدالی تکلو تاکید کرد: دانش آموزان برای ورود به سامانه و اقدام به ثبت نام می توانند از لینک راهنما https://kandoo.medu.ir/v/NUmivm۶۹ds۲kbاستفاده کنند.