به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر منطقه چهار شهرداری ارومیه از آغاز عملیات لولهگذاری و بهسازی شبکه دفع آبهای سطحی در خیابانهای شهید موسوی و شهید فتحی خبر داد.
وی گفت: یکی از مشکلات این محدوده در زمان بارندگی، تجمع آب و ایجاد اختلال در تردد شهروندان بود، بر همین اساس، عملیات لولهگذاری و اصلاح مسیر هدایت آبهای سطحی در دستور کار منطقه قرار گرفت و اکنون با جدیت در حال اجراست.
وی با اشاره به اهمیت بهبود زیرساختهای شهری افزود: در این طرح، لولهگذاری جدید، اصلاح مسیر جریان آب و اتصال شبکه به کانالهای اصلی انجام میشود تا ظرفیت هدایت روان آبها افزایش یافته و مشکلات آب گرفتگی به حداقل برسد.
مدیر منطقه چهار شهرداری ارومیه تأکید کرد: تمام مراحل عملیات با رعایت اصول فنی و ایمنی اجرا میشود و تلاش داریم پروژه در زمان پیشبینیشده تکمیل شود تا شهروندان شاهد بهبود محسوس وضعیت معابر این منطقه باشند.
بنازاده در پایان از همراهی و صبوری شهروندان در طول اجرای عملیات قدردانی کرد و گفت:هدف ما ارائه خدمات پایدار و ایجاد محیطی امن و مناسب برای تردد شهروندان است و این اقدام یکی از پروژههای مهم منطقه در جهت ارتقای کیفیت خدمات شهری محسوب میشود.