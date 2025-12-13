رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر نقش مؤثر و توانمندی زنان در مسئولیت‌های آموزشی و مدیریتی، بر ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌ها و شرایط ارتقای اعضای هیئت علمی تأکید کرد و گفت: پیشنهاد داده‌ام هر جا ممکن بود، معاونان و مدیران دانشجویی از بین بانوان انتخاب شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس سروش در نشست با اساتید خانم دانشگاه که به مناسبت گرامیداشت روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، ضمن تبریک به همکاران بانوی دانشگاه اظهار کرد: من اعتقاد دارم بانوان در کار دانشگاهی ـ چه در تدریس، چه در مدیریت ـ اگر توانایی‌شان بیشتر از آقایان نباشد، قطعاً کمتر نیست. در این مدت مدیریت، سعی کرده‌ایم آن را در عمل نشان دهیم.

وی افزود: به‌هرحال ما آقایان هم محصول تربیت و هدایت خانم‌ها هستیم، چه مادران، چه همسران و خواهرانمان. بانوان دانشگاه علاوه‌بر مسئولیت‌های علمی و اجرایی، مسئولیت خانواده را نیز به‌عهده دارند و این چندگانگی نقش، قابل‌تحسین است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به دغدغه‌های دانشجویی و فرهنگی مدیریت دانشگاه گفت: در جلسه اخیر شورای راهبردی، که نزدیک به ۴۰ نفر از استادان شرکت داشتند، موضوعات فرهنگی و دانشجویی بیش از پژوهش و آموزش مورد توجه قرار گرفت. به نظر می‌رسد امروز مسائل فرهنگی و دانشجویی اهمیت بیشتری یافته و باید در سیاست‌گذاری‌ها تمرکز بیشتری بر آن داشته باشیم.

وی افزود: حدود ۵ هزار دانشجو در خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساکن هستند. در دیدار با والدین دانشجویان نوورود، نگرانی زیادی نسبت ‌به وضعیت فرزندانشان دیده شد ـ طبیعی است، چراکه جوان ۱۸ ساله‌ای از شهرستان وارد شهری با جمعیت بیش از ده میلیون می‌شود و نیازمند مراقبت و حمایت ماست.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه با تأکید بر ضرورت حضور بانوان در مسئولیت‌های دانشجویی گفت: پیشنهاد داده‌ام هر جا ممکن بود، معاونان و مدیران دانشجویی از بین بانوان انتخاب شوند. در مواردی که خانم‌های توانمند برای پذیرش مسئولیت اعلام آمادگی کنند، حتماً از آن‌ها بهره خواهیم برد.

وی خطاب به بانوان دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: اگر پیشنهادی برای مسئولیت دریافت کردید، با اعتماد به‌نفس بپذیرید. هیچ جای نگرانی نیست، ما خانواده‌ای دانشگاهی هستیم و خدمت به فرزندان مردم، نوعی خدمت به خانواده خودمان است.

سروش همچنین با اشاره به جلسات دانشگاه و حضور فعال بانوان خاطرنشان کرد: در این جلسه ۲۰ نفر از استادان اظهار نظر کردند، که از نظر تعداد و کیفیت، نظرات کم‌سابقه بود. از بانوان دانشگاه بابت نگاه دقیق، منسجم و دغدغه‌مندشان تشکر می‌کنم. انصافاً جلسه امروز برای من انرژی‌بخش بود و افتخار می‌کنم که در دانشگاهی خدمت می‌کنم که بانوان چنین دیدگاه‌های ارزشمندی دارند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌ها و شرایط ارتقای اعضای هیئت علمی، گفت: در مواردی که امکانش وجود دارد، باید شرایط ویژه بانوان در نظر گرفته شود. به همراه معاونت فرهنگی، در حال برنامه‌ریزی برای تجمیع و بهبود امکانات خوابگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی هستیم تا فضای رفاه و آرامش برای دانشجویان فراهم شود.

سروش گفت: امروز جلسه‌ای برگزار شد که نشان داد بانوان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نه‌تنها دقیق و منظم، بلکه دارای نگاهی جامع و انسانی به مسائل فرهنگی و اجتماعی هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اهمیت حفظ روحیه فنی و اصالت دانشگاهی اشاره کرد و گفت: من افتخار می کنم وقتی فارغ التحصیلان این دانشگاه در سخنرانی های خود از این مکان به عنوان یک مکان مقدس یاد می کنند.