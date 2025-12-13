به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی خوزستان گفت: با هدف بستری مناسب جهت ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده و معرفی آخرین دستاورد‌ها وتولیدات، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی خودرو از امروز بیست و دوم آذر ماه آغاز بکار می‌کند.

رحیم جلیلی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه واحد‌های تولیدی فعال در صنعت خودرو از سراسر کشور حضور دارند، ادامه داد: تبادل اطلاعات و تجارب بین واحد‌های شرکت کننده از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو اهواز است.

وی ادامه داد: بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی خودرو تا بیست و پنجم آذرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در نمایشگاه بین المللی خوزستان واقع در میدان شهید چمران کیانپارس اهواز آماده بازدید علاقمندان است.