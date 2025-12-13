پخش زنده
رئیس کل گمرک ایران از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ی زیرساختها و تجهیز گمرک استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئيس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در خرم آباد گفت:سه میلیون و سیصد تن کالا در کف ۱۴ بندر گمرک کشور است که با مجموع کالاهای در حال تخلیه یک میلیون ۶۰۰ هزار کالا در لنگرگاهها در حال تخلیه و پنج میلیون کالای اساسی وجود دارد.
فرودعسگری در جلسه بررسی توسعه ی زیرساختهای گمرک استان لرستان در خرمآباد با اشاره به نقش محوری گمرک در تجارت خارجی کشور افزود: با توجه به پیگیری خرید زمین و تبدیل واحد ستادی گمرک لرستان، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ی زیرساختها و تجهیز گمرک استان تخصيص داده شد.
رئیسکل گمرک ایران با قدردانی از تلاش و خدمات کارکنان گمرک لرستان،بر نقش مهم سرمایه انسانی در تحقق اهداف کلان گمرک، تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری و حمایت از تولید و صادرات تأکید کرد و گفت: توسعه ی گمرکات استان لرستان،ارتقای زیرساختها، تجهیز گمرکات موجود و بهبود فرآیندهای اجرایی در سطح استان، بهصورت ویژه در برنامهها و سیاستهای گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
عسگری با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و تجاری استان لرستان افزود: تقویت و توسعه ی گمرکات استان نقش مؤثری در رونق تولید، افزایش صادرات،تسهیل تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی خواهد داشت و گمرک جمهوری اسلامی ایران از طرحها و برنامههای توسعهای در این استان حمایت میکند.
مدیرکل گمرک استان لرستان هم به صادرات ۹۵ هزار تن کالای استان در ششماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود:این کالاها شامل ۳۰ قلم بوده که به ۲۰ کشور دنیا صادر شده است.
حسن حسینی با بیان اینکه یکی از راههای توسعه ی استان مناطق ویژه اقتصادی هستند، بیان کرد: کالا و خدمات و تولید بدون اخذ مدارک گمرکی و معاف از مالیات ارزش افزوده وارد مناطق ویژه میشود و مناطق ویژه اقتصادی میتوانند نقش و جایگاه ویژهای در اقتصادی استان داشته باشند.
در ادامه ی این مراسم از خانواده های شهدای این سازمان تجلیل شد