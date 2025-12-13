پخش زنده
در مراسمی با عنوان چلچراغ آیهها از ۸۹ برگزیده مسابقات قرآنی بسیج در مراغه تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسئول دارالقرآن بسیج ناحیه مراغه گفت: این مسابقات با شرکت یک هزار و ۱۰۰ نفر حافظ و قاری قرآن برگزار شد.
حجت الاسلام شفیعی افزود: از کل شرکت کنندگان ۸۰ نفر به عنوان برگزیده در بخشهای مختلف مقامهای اول تا سوم را کسب کردهاند.
وی اضافه کرد: قرآن کتاب عاقبت بخیری و سعادت بشریت است.
به گفته مسئول دارالقرآن بسیج ناحیه مراغه، فعالیتهای قرآنی در پایگاهها و حوزههای بسیج شهرستان با استقبال بی نظیر بسیجان اجرا میشود.
حجت الاسلام شفیعی در ادامه با تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و گرامیداشت هفته مادر و زن از حاضران خواست، زندگی، رفتار و کردار آن حضرت را در زندگی الگو قرار دهند.
پخش کلیپ اجرای همخوانی قرآن و اهدای لوح تقدیر و جایزه از دیگر برنامههای این مراسم معنوی بود.