برنامه‌های «سایه‌روشن تاریخ»، با نگاهی به قراردادها، اندیشه‌های سیاسی، تاریخ معاصر جهان، «کتاب فرهنگ» با نگاهی به ارگ سلطنتی طهران و «سرزمین من»، با محوریت تاریخ، هویت فرهنگی و توسعه محلی، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله رادیویی «سایه‌روشن تاریخ»، با نگاهی تحلیلی به قراردادها، اندیشه‌های سیاسی، تاریخ معاصر جهان و تحولات منطقه، از ساعت ۱۸:۰۵ تا ۱۹، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

در بخش «قراردادها» مفهوم ناسیونالیسم تشریح می‌شود، به کارگیری ناسیونالیسم با تأکید بر ایران باستان، به عنوان یک ایدئولوژی حکومتی، تلاشی در جهت نادیده گرفتن هویت اسلامی به عنوان اصلی‌ترین عامل انسجام بخش جامعه، و احیای فرّه دیرینۀ شاهنشاهی ایران باستان در قالب حکومت پهلوی از جمله اقداماتی بود که در راستای ایجاد هویت نوین صورت گرفت. ستون اصلی سیاست هویتی و ناسیونالیستی رضاشاه باستان‌گرایی بود. توجه به شاهان دوران باستان به گونه‌ای بود که حتی از آنان به عنوان «ستاره‌های درخشان عالم» یاد می‌کردند.

بخش «نقطه‌های پنهان»، به بررسی جنگ‌های داخلی کنگو اختصاص دارد، بحران‌هایی پیچیده در تاریخ معاصر آفریقا که ریشه در میراث استعمار، رقابت‌های قومی، منابع غنی معدنی و مداخله قدرت‌های خارجی دارد و تاکنون یکی از پرهزینه‌ترین درگیری‌های انسانی قاره آفریقا محسوب می‌شود.

در «معماری قدرت»، اصول بوریس یلتسین، رئیس‌جمهور پیشین روسیه، واکاوی می‌شود، اصولی که پس از فروپاشی شوروی، با تمرکز بر گذار به اقتصاد بازار، نزدیکی به غرب و بازتعریف نقش روسیه در نظم جهانی شکل گرفت و پیامد‌های بلندمدتی بر سیاست داخلی و خارجی روسیه بر جای گذاشت.

بخش «پهلوی به روایت تاریخ»، به گفت‌وگوی احسان نراقی با محمدرضا پهلوی می‌پردازد. احسان نراقی، جامعه‌شناس برجسته و مشاور فرهنگی دربار، از معدود روشنفکرانی بود که توانست مستقیم با شاه گفت‌و‌گو کند. اهمیت این مصاحبه در آن است که شکاف میان نگاه شاه به جامعه و واقعیت اجتماعی ایران پیش از انقلاب را آشکار می‌سازد و سندی مهم در فهم فروپاشی نظام پهلوی به‌شمار می‌رود.

در بخش «پشت پرده اکنون»، جدیدترین تحولات منطقه با نگاهی تحلیلی و آینده‌پژوهانه بررسی می‌شود.

همچنین در «آقای خبرنگار»، درباره گفتگوی ساجدی با شیخ نعیم محمد قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان، صحبت می‌شود شیخ نعیم از رهبران باسابقه جریان مقاومت که نقش مهمی در راهبری سیاسی، فکری و سازمانی حزب‌الله و تداوم خط مقاومت پس از سیدحسن نصرالله ایفا کرده است.

تهیه‌کنندگی این برنامه را یلدا احتشامی برعهده دارد، فاطمه اسحاق‌تبار گوینده برنامه است و کارشناس آن محمد ساجدی است.

برنامه «کتاب فرهنگ»، در ادامه سلسله‌برنامه‌های «شنبه‌های تاریخی»، این هفته با تمرکز بر تاریخ اجتماعی ایران و معرفی کتاب «ارگ سلطنتی طهران (کاخ گلستان)» نوشته دکتر عباس خاکسار، به واکاوی یکی از مهم‌ترین نماد‌های قدرت، فرهنگ و زیست درباری در ایران معاصر می‌پردازد.

«کتاب فرهنگ»، از ساعت ۲۰ تا ۲۱، به همت گروه تاریخ و اندیشه پخش می‌شود و در این قسمت، کاخ گلستان به‌عنوان قلب تاریخی ارگ سلطنتی طهران، از منظر تاریخ اجتماعی، معماری و کارکرد‌های سیاسی ـ فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این برنامه، احمد ابوحمزه نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه، به‌عنوان کارشناس مجری، ابعاد تاریخی و اجتماعی کتاب ارگ سلطنتی طهران (کاخ گلستان)» نوشته دکتر عباس خاکسار را معرفی و تحلیل می‌کند. همچنین دکتر عباس خاکسار پژوهشگر تاریخ و نویسنده کتاب، در برنامه حضور خواهد داشت.

گویندگی این برنامه را نگین خواجه‌نصیربرعهده دارد و معصومه سادات علوی‌نکو تهیه‌کنندگی و نویسندگی برنامه را برعهده داشتند. از بخش‌های شنیدنی این برنامه می‌توان به گزارشی از حمیرا فراتی درباره ایوان تخت مرمر کاخ گلستان و معرفی عمارت بادگیر ادر بخشی از پویا رضایی اشاره کرد که با نگاهی روایت‌محور، مخاطب را به دل فضای تاریخی کاخ می‌برد.

مجله رادیویی «سرزمین من»، با محوریت تاریخ، هویت فرهنگی و توسعه محلی، شنوندگان را به سفری شنیداری در دل رویداد‌های تاریخی این روز، تحولات منطقه، ایران پیش از اسلام و ظرفیت‌های گردشگری سیستان دعوت می‌کند.

برنامه «سرزمین من»، از ساعت ۱۳ تا ۱۴روی موج FM ردیف ۱۰۶ مگاهرتز به همت گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود و میزبان کارشناسانی از حوزه تاریخ، سیاست و گردشگری خواهد بود.

در بخش «یاد‌ها و یادگارها»، رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، به‌صورت تلفنی به بیان و تحلیل رویداد‌های تاریخی ۲۲ آذر می‌پردازد.

همچنین در بخش «آن‌سوی تاریخ»، محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، آخرین تحولات منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

از دیگر محور‌های شنیدنی این برنامه، گفت‌وگویی تحلیلی درباره این پرسش است که پوشش زنان و مردان در ایران پیش از اسلام چه ویژگی‌هایی داشته و چه بازتابی از فرهنگ و سبک زندگی آن دوران ارائه می‌دهد.

در ادامه، گفت‌و‌گو با فرانیا، کارشناس گردشگری، به معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرسوخته زابل، اختصاص دارد، شهری که یکی از کهن‌ترین مراکز تمدنی ایران به‌شمار می‌رود.

همچنین گفت‌و‌گو درباره افتتاح یک مجموعه با مشارکت بخش خصوصی در روستای جهان‌تیغ بخشی دیگر از برنامه است، اقدامی که به‌عنوان گامی مؤثر در احیای هنر فرش سیستان و توسعه اشتغال روستایی ارزیابی می‌شود.

نویسندگی، سردبیری و تهیه‌کنندگی برنامه «سرزمین من»، را آزاده شاهرخ‌مهر برعهده دارد. احسان همتی هم گویندگی برنامه را انجام می‌دهد.