مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: تا پایان امسال حدود ۲۵۰ واحد مسکونی از انبوه سازان خریداری و با قیمت مناسب به افراد واجد شرایط اجاره داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدمهدی علیزاده گفت: با دستور وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اجرای طرح «مسکن استیجاری»، قرار است تا پایان امسال حدود ۲۵۰ واحد مسکن تازه ساخت به صورت تهاتر و یا نقدی از انبوه سازان حقیقی و حقوقی با اولویت بافت‌های فرسوده شهری در گیلان خریداری شده و با قیمت مناسب به متقاضیان گیلانی اجاره داده شود.

وی با بیان اینکه در این طرح سالانه فقط ۱۰ درصد قیمت اجاره مسکن افزایش می‌یابد، افزود: پس از اعلام اداره کل راه و شهرسازی گیلان، افراد واجد شرایط شامل متقضایان دهک‌های ۱ تا ۴ و زوج‌های جوان که کمتر از ۵ سال از ازدواج آن‌ها می‌گذرد، می‌توانند درخواست‌های خود را به معاونت مسکن این اداره کل ارائه دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان هدف از اجرای این طرح را کمک به تامین مسکن برای خانواده‌های نیازمند، کنترل قیمت اجاره بهای مسکن و ایجاد تعادل در این زمینه اعلام کرد و گفت: این واحد‌های مسکونی حداکثر به مدت ۵ سال در اختیار متقاضیان گذاشته می‌شود.

محمدمهدی علیزاده با بیان اینکه طرح «مسکن استیجاری» در سراسر گیلان اجرا خواهد شد، افزود: این طرح در گام‌های نخست در شهر‌های بزرگ مانند رشت، لاهیجان و بندرانزلی اجرا می‌شود.