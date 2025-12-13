پخش زنده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه میزان شیوع آنفلوآنزا در استان به حدود ۲۱.۱ درصد رسیده است، گفت: شیوع این بیماری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته، اما تاکنون هیچ سویه جدیدی از آنفلوآنزا وارد کشور و استان نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛احسان ریختهگر با بیان اینکه شایعترین ویروس در گردش، آنفلوآنزای تیپ A با سابتایپ H۳N۲ است، افزود: وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری بهصورت مستمر در حال رصد بوده و اقدامات پیشگیرانه و درمانی متناسب با شرایط در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری اظهار کرد: آموزشهای گسترده خودمراقبتی به جمعیت تحت پوشش ارائه شده که شامل شستوشوی صحیح و مداوم دستها، استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ یا هنگام بروز علائم بیماری، تهویه مناسب فضاهای بسته، پرهیز از تماس با افراد دارای علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا و استراحت در منزل در صورت ابتلاست.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه داد: تا امروز ۳۳ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا در سطح استان توزیع شده و بخش عمدهای از گروههای هدف و در معرض خطر بالا این واکسن را دریافت کردهاند.
ریختهگر با تأکید بر اثربخشی واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: این واکسن ۴۰ تا ۶۰ درصد از ابتلا به بیماری جلوگیری میکند و علاوه بر گروههای پرخطر شامل سالمندان، افراد بالای ۶۵ سال، کودکان زیر پنج سال و بیماران دارای بیماریهای زمینهای از جمله کلیوی، ریوی، کبدی، سرطانی و آسم، عموم مردم نیز میتوانند واکسن دریافت کنند.
به گفته وی، برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی از طریق اجرای کمپینهای فصلی واکسیناسیون، مراکز جامع سلامت، پزشکان عمومی، داروخانهها و مدارس در حال اجراست و ذخایر دارویی و درمانی مورد نیاز برای مقابله با آنفلوآنزا به میزان کافی در مراکز درمانی استان موجود است.
وی همچنین از برنامهریزی برای تقویت فوری واکسیناسیون گروههای پرخطر، افزایش ذخایر داروهای ضدویروس و توزیع هدفمند آنها، آمادهسازی بیمارستانها و تقویت ظرفیت تختهای مراقبت ویژه خبر داد و افزود: اطلاعرسانی سریع به پزشکان درباره نحوه مدیریت و درمان موارد شدید بیماری نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان، همچنین با ارائه توصیههای بهداشتی به مردم تأکید کرد: پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه، استفاده از ماسک در مراکز سربسته، ماندن در منزل در صورت ابتلا، پرهیز از مصرف خودسرانه دارو و آنتیبیوتیک، مصرف مایعات فراوان، میوهجات و تغذیه مناسب، رعایت فاصلهگذاری در مراکز شلوغ و کنترل شیوع بیماری در مدارس و مراکز نگهداری سالمندان، نقش مؤثری در کاهش انتقال آنفلوآنزا دارد.