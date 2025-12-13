پخش زنده
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به تشدید مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در اغلب مناطق استان و جادههای مواصلاتی هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان، از اواخر وقت شنبه ۲۲ آذرماه تشدید وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در اغلب مناطق استان به ویژه جادههای مواصلاتی پیش بینی میشود.
این پدیده که تا اواسط وقت سه شنبه ۲۵ آذرماه ادامه دارد، سبب کاهش دید افقی، افزایش رطوبت، مه و اختلال در مسافرتهای صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد.
توصیه میشود احتیاط در تردد و رانندگی، اندیشیدن تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه در در دستور کار قرار گیرد.