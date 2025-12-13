استاندار اردبیل با اشاره به اولویت‌های محورهای همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، بر ضرورت تسهیل و توسعه همکاری‌های همه‌جانبه بین ۲ کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه در دیدار با معاون نخست وزیر آذربایجان با قدردانی از میزبانی مسئولان آن کشور، گزارشی از نشست‌های برگزار شده با کنفدراسیون کارفرمایان و صنعت‌گران آذربایجان (ASPROMO)، مرکز توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری آذربایجان (ASK)، وزارت اقتصاد، راه‌آهن، گمرک و شهرداری باکو ارائه کرد.

وی توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با این کشور همسایه را از سیاست‌های مهم اجرایی دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود: اردبیل به‌ عنوان مهم‌ترین استان هم‌مرز با جمهوری آذربایجان، نقش محوری در گسترش این روابط دارد.

استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت تسهیل و توسعه همکاری‌های همه‌جانبه با جمهوری آذربایجان، بیان کرد: تسهیل و افزایش تردد کامیون‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و مراودات تجاری، ایجاد زیرساخت‌های مشترک، احداث بارانداز لجستیکی ریلی، حل مسائل گمرکی و تشکیل کمیته‌های کارشناسی مشترک از جمله محورهای مورد مذاکره بود.

معاون نخست‌ وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این نشست با قدردانی از سفر هیات اقتصادی استان اردبیل به آن کشور گفت: توسعه روابط اقتصادی با ایران همواره از اولویت‌های مهم است و این روابط باید به بالاترین سطح خود برسد.

شاهین مصطفی‌اف با اشاره به پیوندهای تاریخی، مذهبی و اجتماعی ۲ کشور، اضافه کرد: استان اردبیل برای جمهوری آذربایجان به‌عنوان نقطه اتصال با ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و این ارتباطات باید به صورت مستمر پیگیری شود تا زمینه رسیدن به یک فهم مشترک برای توسعه روابط همه‌جانبه فراهم شود.

وی همچنین با استقبال از پیشنهادهای استاندار اردبیل بیان کرد: ارتباط سرمایه‌گذاران و بازرگانان، ایجاد شهرک صنعتی یا منطقه آزاد مشترک، احداث بارانداز لجستیکی ریلی، توسعه تجارت، رفع مسائل گمرکی، مبادلات مالی و بررسی تعرفه‌های ترجیحی از اولویت‌های طرف آذری نیز هست و این موارد باید از مسیر کارشناسان و نهادهای دوطرف دنبال شود تا به مرحله اجرا برسد.

استاندار اردبیل به همراه هیاتی عالی رتبه از مقامات کشوری به جمهوری آذربایجان سفر کرده است و رایزنی‌های اقتصادی و دیدارهای رسمی وی در آن کشور به گفته مسئولان دو طرف، آغاز مرحله جدیدی از همکاری‌های مشترک میان فعالان اقتصادی استان اردبیل و جمهوری آذربایجان به شمار می‌آید.