به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم نوجوانان آویژه صنعت پارسا مشهد در چارچوب رقابت‌ های مرحله پلی‌ آف لیگ بسکتبال نوجوانان کشور، روزهای پنج‌شنبه و جمعه در سالن شادروان حمیدی مشهد، میزبان تیم ولیدی پاک کردستان بود.

نماینده مشهد در هر دو دیدار با نتایج ۶۳ بر ۴۶ و ۷۶ بر ۵۰ موفق شد حریف کردستانی خود را شکست دهد و جواز حضور در مرحله یک‌ هشتم نهایی این رقابت‌ ها را به دست آورد.

لیگ بسکتبال نوجوانان کشور از مهرماه امسال با حضور ۶۰ تیم از سراسر کشور آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.