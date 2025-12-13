پخش زنده
معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: بم با باغهای سرسبز و ارگ باشکوه خود باید ورودی در شأن این میراث جهانی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، جلسه هماهنگی و بهسازی ورودی شهر بم از سمت کرمان، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان، فرماندار بم و جمعی از مدیرانکل دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی گفت: ورودی هر شهر، ویترین هویت آن است و بم با باغهای سرسبز و ارگ باشکوه خود باید ورودی در شأن این میراث جهانی داشته باشد.
وی افزود: بهسازی این مسیر باید با نگاهی یکپارچه، تلفیق فضای سبز، استفاده از المانهای متناسب با تاریخ و فرهنگ بم و رعایت اصول باغشهری اجرا شود تا ضمن افزایش رضایت شهروندان، زمینه جذب گردشگران نیز فراهم شود.
معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: حفظ باغات و ساماندهی ورودی شهر، بخشی از صیانت از تاریخ، اقتصاد و زندگی مردم بم است.