سرپرست معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس ستاد هفته ملی پژوهش و فناوری، گفت: بیست‌وششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن‌بازار با حضور دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و فعالان این حوزه برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ابطحی افزود: در این نمایشگاه ۲۱ محصول جدید در حوزه‌های مختلف از جمله ماهواره، کشاورزی، برق، الکترونیک، نیرو، شیمی و راهداری رونمایی می‌شود که بخشی از توان فناورانه کشور را نشان می‌دهد. همچنین ۱۲ پاویون ویژه پارک‌های علم و فناوری برپا شده و حدود ۷۰ دانشگاه و پژوهشگاه از سراسر کشور در این رویداد حضور دارند.

ابطحی در ادامه با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: امروز بیشترین بهره‌گیری از این قانون در بخش صنایع اتفاق افتاده، در حالی که کمترین سهم آن به دانشگاه‌ها، به‌عنوان خاستگاه نوآوری، رسیده است. نوآوری در دانشگاه متولد می‌شود و در پارک‌های علم و فناوری به بلوغ می‌رسد. پیام اصلی قانون جهش تولید، فقط تأمین مالی دانشگاه‌ها نیست، بلکه نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در چرخه شکوفایی کشور است.

وی تأکید کرد: صنعت با نگاه به نوآوری می‌تواند به توسعه بازار و توسعه محصول خود اطمینان کند، اما در دانشگاه‌ها وجود آزمایشگاه‌های تحقیقاتی هدفمند، تعریف خطوط پژوهشی مشخص، تبدیل ساختار‌های پژوهشی به ساختار‌های تقاضامحور، توجه به پایان‌نامه‌های تقاضامحور و فعال‌سازی دفاتر انتقال فناوری با مشارکت پارک‌های علم و فناوری، مسیر پیش‌رو را هموار می‌کند.

رئیس ستاد هفته ملی پژوهش و فناوری گفت: صمیمانه منتظر دریافت پیشنهاد‌های شما برای بهبود نمایشگاه در سال آینده هستم. کشوری که در حوزه‌هایی مانند مهندسی مواد، مکانیک، شیمی، پلیمر، برق، الکترونیک و فناوری‌های نوظهور پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، نباید در صنایع غیرنظامی با محصولات کم‌کیفیت شناخته شود. این زنجیره فناوری باید از دل دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری شکل بگیرد. به همین دلیل، تغییر در شکل و محتوای نمایشگاه، استفاده هم‌زمان از فضا‌های نمایشگاهی و شوروم‌ها و ارائه فیزیکی مناسب‌تر دستاوردها، برای سال آینده ضروری است.