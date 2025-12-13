پخش زنده
مهراوه دومهری، ملی پوش پاراتکواندو ایران صاحب نشان برنز این رشته در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندو بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز پیگیری خواهد شد.
در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتهاند.
مهراوه دومهری در وزن ۶۵- کیلوگرم دختران که ۴ پاراتکواندوکار حضور داشتند، در مبارزه اول که در مرحله نیمه نهایی برگزار میشد، مقابل «فوآفان» از تایلند قرار گرفت.
این پاراتکواندوکار ایرانی در این دیدار در دو راند متوالی شکست خورد و صاحب نشان برنز شد.