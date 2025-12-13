به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ درمسابقات کشوری طناب زنی (انتخابی تیم ملی) که در شهر قزوین برگزار شد، تیم‌های نوجوانان و جوانان اصفهان به ترتیب مقام سوم و اول را کسب کردند.

در رده جوانان این مسابقات مهدی سامانی مقام اول ماده جاگینگ سرعت و دبل آندر و مقام دوم ماده دابل داچ و صدرا شریفیان مقام اول ماده دبل آندر و مقام سوم نمایشی و مقام دوم دبل داچ و محمد طه ابراهیمی مقام دوم دابل داچ را کسب کرد.

همچنین در رده نوجوانان این رقابت ها، مهدی عابدی مقام سوم ماده نمایشی و مقام دوم دابل داچ، امیرعلی قاسمی مقام دوم دابل داچ و سید علی احمدی مقام دوم دابل داچ را از آن خودکرد.