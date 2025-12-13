مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی با تأکید بر رویکرد عملیاتی در برگزاری کنگره ۱۲ هزار سردار و شهید استان گفت: این کنگره صرفاً یک رویداد مناسبتی نیست، بلکه یک پروژه بزرگ فرهنگی ـ رسانه‌ای است که باید از مرحله طراحی تا اجرا، بر اساس فاز‌های مشخص و عملیاتی‌شده روی کاغذ پیش برود.

کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی باید به یک جریان عملیاتی و ماندگار رسانه‌ای تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ناصر حجازی‌فر در نشست خبری کنگره ۱۲ هزار شهید استان اظهار کرد: یکی از الزامات موفقیت این رویداد، تدوین دقیق فاز‌های اجرایی شامل طراحی محتوا، تولید، انتشار، ارزیابی و اصلاح فرآیند‌ها است تا هر اقدام رسانه‌ای با هدف‌گذاری مشخص و خروجی قابل سنجش انجام شود.

وی افزود: صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی در این مسیر با تعریف فاز‌های عملیاتی و زمان‌بندی‌شده، تلاش می‌کند روایت شهدای استان را از حالت مقطعی خارج کرده و به یک جریان مستمر و اثرگذار فرهنگی تبدیل کند.

مدیرکل صداوسیمای استان با اشاره به نقش رسانه‌ها تصریح کرد: در این کنگره، تولیدات رسانه‌ای شامل گزارش‌های خبری، برنامه‌های ترکیبی، مستند‌ها و محتوای چندرسانه‌ای، بر اساس نقشه راه مکتوب و از پیش طراحی‌شده اجرا خواهد شد تا هم‌افزایی رسانه‌ای و وحدت پیام حفظ شود.

حجازی‌فر خاطرنشان کرد: مرحله پایانی این فازها، رصد بازخورد مخاطبان، ارزیابی عملکرد و اصلاح نقاط ضعف است که موجب ارتقای کیفیت محتوا و ماندگاری اثرگذاری کنگره در افکار عمومی خواهد شد.