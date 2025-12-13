استاندار خوزستان، در نشستی با جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان گفت: پیگیری جدی برای رفع مشکلات پتروشیمی مسجدسلیمان و تخصیص منابع مالی جهت احیای باقی‌مانده طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، در نشست جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حامی دولت بیان کرد: ما بزرگترین اقتصاد دولتی کشور را در خوزستان داریم و باید فضا را برای رونق بخش خصوصی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. این مطالبه به حق و منطقی مردم است.

استاندار خوزستان با اشاره به طرح کلان ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی افزود: از این طرح،۲۵۲ هزار هکتار، به ویژه در شمال شرق و شرق استان، باقی مانده که هنوز آغاز نشده است. ما پیگیر اختصاص ۲۰ درصد سهام نیشکر به این بخش بودیم که متأسفانه به دلیل برخی مشکلات متوقف شده است. امیدواریم در سفر پیش‌روی هیئت دولت، منابع لازم برای شروع مجدد و ساماندهی این طرح حیاتی تأمین شود.

موالی‌زاده با هشدار درباره وضعیت برخی محور‌های مواصلاتی استان تصریح کرد: جاده ملاثانی به مسجدسلیمان با تردد سنگین و عرض ناکافی، شرایط بسیار خطرناکی دارد و نیازمند رسیدگی فوری است. همچنین تکمیل جاده‌های لالی به الیگودرز و ایذه به لردگان از اولویت‌های مهم است. ما نمی‌توانیم تنها به یک محور جنوب به شمال اکتفا کنیم و برای پدافند غیرعامل و توسعه، باید راه‌های غرب به شرق استان را گسترش دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گردشگری پرداخت و گفت: متأسفانه آثار تاریخی ارزشمندی مانند «اشکفت سلمان» و «کول فرح» در ایذه، به حال خود رها شده‌اند. اگر این ظرفیت‌ها در استان دیگری بود، حتماً برای آن بودجه‌ای اختصاص می‌دادند و ساماندهی می‌شد. ما باید این نقاط تاریخی را احیا و به جهانیان معرفی کنیم.

استاندار خوزستان با تأکید بر شهروند‌محوری و پاسخگویی اعلام کرد: به زودی «تالار صدای مردم» در استانداری راه‌اندازی خواهد شد. هدف این است که به جای تجمع در بیرون، مردم دغدغه‌های صنفی و اجتماعی خود را در فضایی مناسب با حضور مسئول مربوطه مطرح کنند. مردم ارباب ما هستند و همه مسئولان باید پاسخگو باشند. سنت پاسخگویی باید در استان نهادینه شود.

وی خاطرنشان کرد: نکات ارزشمند مطرح شده توسط همه فعالان در این نشست، در قالب مصوبه‌ای توسط کارگروه ویژه‌ای مستندسازی و برای پیگیری در سفر هیئت دولت آماده می‌شود و این گونه جلسات با حضور نخبگان استان تداوم خواهد یافت.