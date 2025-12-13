یادواره شهدای قرآنی شهرستان بابل، همزمان با اختتامیه سی و دومین دوره مسابقات قرآن وعترت بسیج و جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، امروزدر حسینیه سپاه این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه شهرستان بابل گفت: این مراسم، که با عنوان «جشن چلچراغ آیه ها» مزین بود، میزبان جمع کثیری از قرآنیان، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان، مسئولان و عموم مردم ولایتمدار شهرستان بابل بود.

یکی از بخش‌های مهم این برنامه، تکریم از خانواده‌های شهدای قرآنی شهرستان بود. شهیدانی که همواره با انس با قرآن، مشعل هدایت جامعه را فراروی نسل‌های جوان قرار دادند.

سرهنگ، پاسدار مهرداد بابایی افزود: در این آیین، از برگزیدگان سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج شهرستان بابل در رشته‌های مختلف حفظ، ترتیل، تفسیر، مفاهیم، اذان با اهدای جوایزی تجلیل شد.

وی گفت: این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ ناب قرآنی و معارف اهل بیت (علیهم السلام) در میان اقشار بسیج برگزار می‌شود، هر ساله استقبال چشمگیری از سوی نوجوانان و جوانان بسیجی دارد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی مازندران در سخنانی، بر نقش بی‌بدیل قرآن کریم و سیره اهل بیت (علیهم السلام) به ویژه حضرت زهرا (س) به عنوان اسوه‌ای کامل برای زندگی فردی و اجتماعی تأکید کردند و به تبیین ویژگی‌های شهدای قرآنی پرداختند که با عمل به آیات الهی، به بالاترین درجات کمال و شهادت نائل آمدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین شریف‌تبارافزود: برگزاری این همایش ترکیبی معنوی، با اهدافی همچون پاسداشت و تکریم مقام شامخ شهدای قرآنی، تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی و تشویق جوانان به انس با قرآن، گرامیداشت ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ترویج و تعمیق معارف ناب اسلامی و قرآنی در جامعه بوده است.

این مراسم با همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بابل و با مشارکت بسیج شهرستان و سایر نهاد‌های فرهنگی، در فضایی روحانی و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی به پایان رسید.