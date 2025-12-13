پخش زنده
مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان گفت: با کمک تخصص و تلاش محققان در یک مرکز دانش بنیان دستگاه بی خطر سازی زبالههای بیمارستانی تولید شده است که میتواند حجم زبالههای بیمارستانی را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.
مجتبی مهابادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: دستگاه تولیدی این شرکت در بی خطر سازی پسماند بیمارستانی ثبت اختراع شده است و در مصرف انرژی آب و برق بیش از ۸۰ درصد صرفه جویی دارد.
وی در ادامه گفت: ایده ساخت این دستگاه از زمانی شکل گرفت که به علت تحریمها دستگاههای وارداتی نیازمند تعمیر بود، اما قطعات آن را در اختیار نداشتیم.
مهابادی گفت: این دستگاه هزینه بی خطر سازی زبالههای بیمارستانی را ۸۰ درصد کاهش میدهد و حجم زباله واد شده به آن را نیز تا ۷۰ درصد کم میکند همچنین بیمارستانها با کمک این دستگاه بیمارستان سبز در نظر گرفته میشوند که به عنوان بیمارستان دوستدار محیط زیست معرفی خواهند شد.
مهابادی افزود: با فناوری به کار ر فته در این دستگاه، وزن زبالهها در بیمارستانها تا ۵۰ درصد کم میشود. این دستگاه شیرابه وپسآب هم ندارد و خروجی فاضلاب این دستگاه استریل است و آن را میتوان به آبیاری قطرهای بیمارستان متصل کرد در حال حاضر این دستگاه در ۳۵۰ بیمارستان دولتی نصب شده است که میتوان به بیمارستان میلاد، فیروزگر، مفید، شهدای تجریش و ... اشاره کرد.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان گفت: قیمت تمام شده این دستگاه ۲ میلیترد تومان است که تنها یک پنجم نمونه خارجی هزینه دارد و دیگر مشکلات و محدودیتهای استفاده از نمونه خارجی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه پسماندهای عفونی اغلب پلاستیکهای نسوز هستند ادامه داد: این زبالهها به سختی و تا ۲۰۰ سال طول میکشد به طبیعت بازمی گردند، اما در این دستگاه این قابلیت وجود دارد که با خرد کردن، خشک کردن و تغییر ماهیت این پسماندها، به صورت همزمان در دمای بالا استریل شوند و بی خطر میتواند به طبیعت بازگردد.
مهابادی گفت: زبالههای بیمارستانی باید حتما ضد عفونی شوند تا به آبهای زیزر زمینی هم راه پیدا نکنند در این دستگاه با پایشهای زیستی، تلاش شده است با دمای بالا از خطر انتشار عفونت پسماندهای بیمارستانی جلوگیری شود.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان افزود: به علت خدمات پس از فروش و قطعات داخلی این دستگاه تولیدی مزیت بالایی نسبت به نمونه خارجی دارد و در هر چرخه نیم ساعته میتواند بیش از هزار و ۲۰۰ کیلو زباله بیمارستانی را قابل بازیافت میکند.