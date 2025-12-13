استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر تصمیم‌گیری قاطع و اقدام به‌موقع در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان، گفت: امروز آذربایجان‌غربی بیش از هر زمان دیگری نیازمند عمل و پیگیری مستمر بوده و هیچ پروژه‌ای نباید به دلیل کم‌کاری یا نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها متوقف بماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی صبح امروز در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به برخی طرح‌های زیرساختی و ملی، افزود: مردم انتظار دارند خروجی ملموس اقدامات را ببینند و مدیران موظف هستند موانع اداری، اختلاف‌نظر‌ها و بروکراسی‌های زائد را برطرف کنند.

وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی، از برگزاری جلسات متعدد با وزرا و مسئولان ارشد کشور خبر داده و خاطرنشان کرد: در حوزه‌هایی مانند آب، برق، بارورسازی ابرها، زیرساخت‌های انرژی و پروژه‌های عمرانی، مصوبات مهمی اخذ شده و تأمین منابع مالی برخی طرح‌ها نیز در دستورکار قرار گرفته که باید با جدیت تا مرحله اجرا دنبال شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای امن و روان برای فعالان اقتصادی نیز تأکید کرده و افزود: هیچ سرمایه‌گذاری نباید به دلیل رویه‌های نادرست، تأخیر‌های غیرمنطقی یا برخورد‌های نامناسب از حضور در استان منصرف شود.

رحمانی همچنین با اشاره به حجم بالای اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مردمی در هفته‌های اخیر، اضافه کرد: انعکاس مناسب عملکرد دستگاه‌ها و خدمات انجام‌شده برای مردم یک ضرورت بوده و روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها باید نقش فعال‌تری در اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع ایفا کنند.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران، افزود: امروز زمان کار، تصمیم‌های شجاعانه و پاسخگویی صریح به مردم است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.