مدیر کل فرودگاههای خوزستان از لغو سه پرواز فرودگاه بین المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز به دلیل مه غلیظ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی رزاز با اشاره به لغو سه پرواز فرودگاه بین المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز بیان کرد: سه پرواز شرکتهای وارش، اطلس و قشم مسیر اهواز به تهران امروز به دلیل شدت مه گرفتگی لغو شدند.
وی افزود: سایر پروازهای این فرودگاه نیز تا اطلاع ثانوی و بعد از بهبود شرایط جوی برقرار خواهد شد.
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع مه و کاهش دید افقی از اوایل جمعه هفته جاری تا اواسط وقت در کل مناطق استان به ویژه جادههای کوهستانی و راههای منتهی به مرکز استان هشدار سطح قرمز صادر کرده بود و مهگرفتگی را تا اواسط هفته جاری پیش بینی کرده است.
کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان در اطلاعیهای اعلام کرد به دلیل افزایش شاخص آلودگی هوا و مه غلیظ، فعالیت مدارس و دانشگاههای استان در روز شنبه ۲۲ آذر ماه جاری غیرحضوری است.