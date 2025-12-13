ابوالفضل ظریف پور و سپنتا نویدی،شناگران خراسان رضوی، سه مدال طلا و چهار نقره در بازی‌های پاراآسیایی دبی کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: در دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی، شناگران جوان استان با درخششی بی نظیر هفت مدال کسب کردند.

محمدمهدی آخوندی استان افزود: سپنتا نویدی در ۱۰۰ متر آزاد و ۴۰۰ متر آزاد دو مدال طلا و در ۱۰۰ متر کرال پشت یک مدال نقره گرفت و ابوالفضل ظریف پور ملی پوش دیگر استان در ۱۰۰ متر کرال پشت به مدال طلا و در ۱۰۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر آزاد هم سه مدال نقره رقابت‌ها را از آن خود کرد.