استاندار گیلان گفت: برنامهریزی هدفمند و اقدام عملی برای پاسخ به مطالبات جوانان بهویژه در حوزه اشتغال، مسکن و ازدواج، از اولویتهای اصلی دولت در گیلان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس صبح امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان گیلان در سالن شهید انصاری استانداری، با اشاره به نقش تعیین کننده جوانان در آینده توسعه گیلان، گفت: برنامهریزی هدفمند و اقدام عملی برای حل مسائل و مطالبات این قشر از جامعه یکی از اولویتهای دولت است.
وی با بیان اینکه جوانان سرمایههای اجتماعی و موتور محرک پیشرفت استان هستند، افزود: سیاستگذاری در حوزه جوانان نباید به جلسات و اسناد محدود شود، بلکه باید به نتایج ملموس در حوزه اشتغال، مسکن، ازدواج، نشاط اجتماعی و مشارکت جوانان در تصمیم سازیهای کلان منجر شود.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای بالای گیلان در حوزههای فرهنگی، گردشگری، ورزشی و کارآفرینی افزود: دستگاههای اجرایی مکلفند با همافزایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد، زمینه بروز خلاقیت و توانمندیهای جوانان را فراهم کنند.
هادی حق شناس با اشاره به آخرین آمارهای جمعیتی استان؛ کاهش نرخ تولد و افزایش تعداد فوتیها را از چالشهای جدی جمعیتی گیلان عنوان کرد و افزود: در ۸ ماهه امسال، ۱۰ هزار و ۹۰۴ نوزاد در گیلان متولد شدهاند و فوتیها استان در همین مدت ۱۳ هزار و ۱۲۷ نفر بوده است.
در این جلسه، همچنین مدیران دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد عضو ستاد ساماندهی جوانان گیلان گزارشی از اقدامات انجام شده را ارائه کردند.