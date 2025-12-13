پخش زنده
صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: ایجاد یاس و تفرقه در بین مردم، طراحی دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب شهرستان قائنات و گرامیداشت روز این شهرستان در حسینیه سردار حاج قاسم سلیمانی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت اتحاد گفت: بنا به فرموده رهبر انقلاب، حفظ اتحاد مقدس از اولویتهای جامعه است.
صفار هرندی افزود: دشمن میخواهد مردم را در حالت نه جنگ و نه صلح نگه دارد و این حالت القای دشمن است تا در دل مردم ترس بندازد، اما بنا بر تاکید رهبر انقلاب دولت و مردم باید هوشیار بوده و به کار خود ادامه دهند.
وی با تاکید بر اینکه حتی یک سر سوزن هم نباید از اصول و مبانی کوتاه بیاییم گفت: هدف دشمن ایجاد تفرقه در بین مردم و ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان جامعه است تا به هدف خود برسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به کارنامه درخشان خراسان جنوبی در حضور در عرصههای مختلف اجتماعی و معنوی گفت: شهرستان قائنات نیز در دفاع از ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی همواره پبشتاز بوده است.
صفارهرندی افزود: نام جوانان و نوجوانان این استان همواره در المپیادها و مجامع علمی درخشیده است و چهرههای جهادی وعلمی فراوانی را تقدیم کشور کرده است که از جمله آنها میتوان به سردار شهید کاظمی وسردار شهید کاوه اشاره کرد.
وی گفت: بزرگداشت شهدا مراسم تشریفاتی نیست بلکه چراغ راه است تا مسیر هدایت را به ما نشان دهد که حاصل آن را در رشادتهای جوانان این مرز و بوم در جنک تحمیلی ۱۲ روزه شاهد بودیم.