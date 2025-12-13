پخش زنده
مدیرکل اوقاف مازندران از اعزام ۴۰ نفر از خادمان امامزادگان استان به عتبات عالیات در قالب طرح "حرم حسینی" خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران از اعزام ۴۰ نفر از خادمان امامزادگان این استان به کربلا خبر داد.
حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی گفت: هشتمین دوره طرح اعزام زائران به عتبات عالیات با عنوان طرح حرم حسینی در استان اجرا شد.
وی افزود: در قالب این طرح، ۴۰ خادم بقاع متبرکه مازندران طی آیینی در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری به سفر معنوی عتبات عالیات اعزام شدند.
مدیرکل اوقاف استان گفت: این سفر روز جمعه و به برکت موقوفات انجام شده است.
حیدریجناسمی افزود: این برنامه یکی از طرحهای ویژه اجتماعی سازمان اوقاف است که بر اساس اجرای نیات واقفان در حوزه اعزام زائر اجرا میشود.
وی اعلام کرد که هماهنگیهای لازم با شرکت زیارتی "شمسا" برای اجرای برنامهها در عراق انجام شده است.