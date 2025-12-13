به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا محمدی گفت: ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ تا دوشنبه اول دی ادامه دارد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون ثبت‌نام کنند.

وی با توصیه به متقاضیان برای مطالعه دقیق اطلاعیه منتشر شده در مورد ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشجو- معلم، خاطرنشان کرد: دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس خواهد بود.

محمدی، زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – سال معلم را پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد.