مراسم جشن ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن، با حضور فرمانده، مسئول نمایندگی ولی فقیه، کارکنان و خانواده‌های پایوران قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه در اهواز، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم با همت معاونت فرهنگی این قرارگاه، با حضور فرماندهان رده‌های تابعه نیروی زمینی سپاه مستقر در اهواز و ارکنان و خانواده‌های پایوران قرارگاه کربلا در سالن اجتماعات حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی مجتمع فجر سپاه اهواز برگزار شد.

سردار احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا، در این گردهمایی با تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن، آن حضرت را نمونه عینی یک زن در طراز قرآن کریم و دین مبین اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و نماد ولایتمداری برای زنان و مردان جامعه اسلامی برشمرد. وی با اشاره به چهار توصیه پدرانه رهبر معظم انقلاب، بر لزوم اتحاد در برابر دشمن، حمایت از دولت خدمتگزار، پرهیز از اسراف در منابع و ارزاق، و نیز تعمیق ارتباط با خدا و دعا تأکید نمود.

فرمانده قرارگاه کربلا در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان توصیه‌هایی به خانواده‌ها، بر اهمیت علم تغذیه و سبک زندگی سالم طبق تعالیم اسلام، استفاده از غذای کم‌حجم و باکیفیت و اجتناب از پرخوری و اسراف تأکید کرد.

سردار خادم سیدالشهدا همچنین به موضوع تربیت فرزندان صالح طبق سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداخت و بیان داشت: باید از سرزنش و تذکر مداوم به فرزندان پرهیز کرد و از طریق ورزش در سنین خردسالی، اعتماد به نفس آنان را تقویت نمود. توجه به آموزش مهارت‌های ضروری زندگی مانند رانندگی و خیاطی نیز از دیگر نکات مورد تأکید وی بود.

سردار خادم سیدالشهدا در پایان سخنانش، بر نقش کلیدی توجه به معنویات و آموزش عبادت و علم از سنین پایه به کودکان و نوجوانان تأکید ورزید و این امر را اثرگذار تا پایان عمر آنان دانست.

سید اسماعیل طباطبایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیز در این آیین معنوی و پرشور،شیوه همسرداری امام علی علیه السلام را نمونه‌ای ایده‌آل و اسلامی از نهایت احترام و تکریم مقام زن دانست و به روایتی از آن حضرت درباره رفتار محترمانه و مملو از مهر با حضرت فاطمه سلام الله علیها استناد کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه کربلا، به جایگاه والای حضرت زهرا سلام الله علیها در دین مبین اسلام اشاره کرد و تفاوت نگاه اسلام و غرب به جایگاه زن و مادر در خانواده را تشریح نمود.

وی بانوان جامعه اسلامی را در کلیه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی با رعایت موازین اسلامی، فعال دانست و مسئولیت مادری و همسری را بالاترین مدال افتخار زندگی آنان برشمرد.

طباطبایی خیرخواهی، خوش‌خلقی، تربیت فرزندان شایسته، زهد و عبادت خالصانه و حضور در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی برای دفاع از ولایت را از خصائص بارز حیات طیبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عنوان کرد.

وی در پایان، توجه به سخنان و فرامین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی را گوشزد نمود و بر ضرورت هوشیاری رسانه‌ها و تبیین جایگاه واقعی زن در خانواده اسلامی و پرهیز از ترویج تفکر سرمایه‌داری غرب درباره زن تأکید کرد.