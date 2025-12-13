به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار گمرک نشان می دهد، صادرات ایران به قزاقستان طی یک سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده و افزایش ۲۷ درصدی را ثبت کرده است؛ رشدی که بیانگر تقویت پیوند‌های تجاری تهران–آستانه در آسیای میانه است.

سهم صادرات ایران به قزاقستان از کل صادرات کشور حدود ۰.۴۸ درصد و سهم ایران از بازار وارداتی قزاقستان حدود ۰.۳۳ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که اگرچه هنوز محدود است، اما ظرفیت بالایی برای ارتقا دارد.

طبق آمار منتشرشده، مهم‌ترین کالا‌های صادراتی ایران به قزاقستان شامل محصولات کشاورزی، محصولات پلاستیکی و مواد معدنی و محصولات پایه صنعتی است. این ترکیب کالایی نشان می‌دهد ایران در بخش تأمین نیاز‌های اساسی و صنعتی بازار قزاقستان نقش رو به رشدی ایفا می‌کند.

بررسی روند صادرات ایران به قزاقستان بر پایه داده‌های دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام شده و به دلیل نهایی نشدن کامل آمار سال ۱۴۰۴، داده‌های این سال در مقایسه لحاظ نشده است.