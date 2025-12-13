پخش زنده
رئیس دادگستری و دادستان شهرستان بردسیر با حضور در مجتمع جهان فولاد بردسیر، بر حمایت دستگاه قضا از تولید و ضرورت ایفای مسئولیتهای اجتماعی صنایع تأکید کردند.
در راستای سیاستهای حمایتی دستگاه قضا از تولید و اشتغال، علی محبوبپور رئیس دادگستری و عماد بنیاسدی دادستان عمومی و انقلاب بردسیر از بخشها و واحدهای مختلف مجتمع جهان فولاد بردسیر بازدید کردند.
این بازدید با هدف بررسی روند فعالیتها، ارزیابی ظرفیتهای تولیدی و شناسایی مشکلات و چالشهای احتمالی این واحد صنعتی انجام شد و مقامات قضایی ضمن گفتوگو با مدیران و کارشناسان مجموعه، در جریان آخرین وضعیت تولید و برنامههای توسعهای مجتمع قرار گرفتند.
علی محبوبپور رئیس دادگستری بردسیر در حاشیه این بازدید با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضا نسبت به تولید، گفت: این بازدیدها با هدف رفع موانع تولید و حمایت عملی از واحدهای صنعتی انجام میشود.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی شهرستان اجازه نخواهد داد مشکلات قابل حل، مانعی در مسیر فعالیت واحدهای اقتصادی ایجاد کند.
وی با اشاره به نقش مهم صنایع بزرگ در توسعه منطقه افزود: واحدهای صنعتی علاوه بر فعالیت اقتصادی، باید مسئولیتهای اجتماعی خود را بهویژه در حوزههای محیط زیست، فرهنگی، آموزشی و حمایت از جامعه محلی بهصورت مؤثر دنبال کنند.
در پایان این بازدید، رئیس دادگستری و دادستان بردسیر، تعامل و همکاری مستمر میان دستگاه قضا و صنایع را عاملی مؤثر در افزایش بهرهوری، رشد اشتغال و تحقق توسعه پایدار در شهرستان بردسیر عنوان کردند.