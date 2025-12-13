رییس هیات کشتی مهاباد گفت: تیم هیات کشتی میاندوآب با کسب ۶ مدال رنگارنگ، عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان آذربایجان‌غربی را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ابراهیم کریمی افزود: رقابت‌های کشتی قهرمانی بزرگسالان آذربایجان‌غربی با حضور ۱۵۰ کشتی‌گیر از ۱۸ شهرستان استان به میزبانی مهاباد برگزار شد.

وی ادامه داد: تیم میاندوآب در پایان این رقابت‌ها با کسب سه مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز، جایگاه نخست تیمی را از آن خود کرد.

رییس هیات کشتی مهاباد گفت: تیم هیات کشتی مهاباد نیز با حضور ۱۰ کشتی‌گیر در ۱۰ وزن، موفق به کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز شد و عنوان دوم تیمی این مسابقات را کسب کرد.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها حکم انتخابی تیم استان برای مسابقات کشوری را دارد، افزود: تیم هیات کشتی ارومیه نیز در جایگاه سوم تیمی این دوره از مسابقات قرار گرفت.

کریمی اضافه کرد: رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان کشور دی‌ماه سال جاری به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.