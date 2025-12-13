پخش زنده
مدیر کل راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی از برقراری تردد روان در تمامی محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیارسلان شکری مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با اعلام این خبر افزود: در ۴۸ساعت گذشته ۴۸۴نفر از راهداران استان با استفاده از ۳۲۳ دستگاه انواع ماشین آلات و ۱۳۶۰تن شن و ماسه ۳۰۶۰ کیلومتر از محور های شریانی و غیر شریانی وروستایی استان را برف روبی کردند.
شکری تصریح کرد: همچنین در این مدت با تلاش راهداران مسیر ارتباطی ۵۰روستای گرفتار در برف نیزبازگشایی شد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه مردم احتیاط را رعایت و از سفرهای غیرضروری در زمان بارشها اجتناب کنند، تصریح کرد: ازهمان ساعات نخست بارش هادر استان، راهداران آذربایجان غربی در حالت آماده باش قرار داشتند تا در مواقع بارش هیچ گونه انسدادی در راههای مواصلاتی استان ایجاد نشود.
شکری اشاره به اینکه از شروع بارشها تا کنون کارشناسان سامانه ۱۴۱ به بیش از ۱۱۰۰ تماس مردمی پاسخ دادهاند، خاطر نشان کرد: توصیه میشود در فصل زمستان و مواقع بارش و درصورت ضروری بودن سفر، رانندگان خودروی خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کنند و قبل از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت جادههای استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.