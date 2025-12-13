پخش زنده
در نشست نهضت مدرسهسازی گرگان ضمن بررسی وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان، بر تسریع در اجرای طرح های در دست ساخت و استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی برای توسعه و بهسازی مدارس تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نشست نهضت مدرسهسازی شهرستان گرگان با حضور فرماندار گرگان و مسئولان آموزشوپرورش، خیرین مدرسهساز و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و دهیارهای استان برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان، بر تسریع در اجرای طرح های در دست ساخت و استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی برای توسعه و بهسازی مدارس تأکید شد.