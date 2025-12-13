به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعلیرضا قریشی بیان کرد: این جشنواره به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر با شرکت ۱۳۰ ورزشکار در قالب ۱۲ تیم برگزار شد و همه شرکت‌کنندگان حکم قهرمانی دریافت کردند.

وی افزود: در این رقابت‌ها تیم اندیمشک با یک هزار و ۴۵۰ امتیاز مقام اول را کسب کرد همچنین تیم‌های ایذه و نفت اهواز به ترتیب با یک هزار و ۳۰۰ و یک هزار امتیاز دوم و سوم شدند.

قریشی گفت: تیم نفت و گاز مسجدسلیمان با ۷۰۰ امتیاز چهارم شد و تیم‌های امیدیه، ملی حفاری، شوشتر به ترتیب با ۵۰۰، ۳۵۰ و ۳۵۰ امتیاز پنجم تا هفتم شدند.

رئیس هیات وزنه برداری خوزستان ادامه داد: تیم دزفول با ۲۰۰ امتیاز، لالی با ۲۰۰ امتیاز، اهواز با ۱۵۰ امتیاز، بندرامام با ۵۰ امتیاز و رامهرمز با ۵۰ امتیاز مقام‌های هشتم تا دوازدهم را کسب کردند.

وی اظهار داشت: این جشنواره با هدف شناسایی استعداد‌های جوان و ترویج ورزش وزنه‌برداری در میان نونهالان استان خوزستان برگزار شد.

بر اساس این گزارش بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند.