پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ از دستگیری سه نفر شکارچی غیرمجاز در مناطق کوهستانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیجواد اصلانی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشت و کنترل مناطق کوهستانی شهرستان شاهیندژ، به سه نفر شکارچی غیرمجاز برخورد کرده و پیش از هرگونه اقدام به شکار، آنان را دستگیر کردند.
وی افزود: از این متخلفان سه قبضه اسلحه ساچمهزنی تهپر به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. اصلانی با بیان اینکه پرونده متخلفان در محل تشکیل شده است، گفت: پرونده جهت رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه صید و شکار، نگهداری، خرید و فروش جانوران وحشی، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.