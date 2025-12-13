به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیجواد اصلانی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشت و کنترل مناطق کوهستانی شهرستان شاهین‌دژ، به سه نفر شکارچی غیرمجاز برخورد کرده و پیش از هرگونه اقدام به شکار، آنان را دستگیر کردند.

وی افزود: از این متخلفان سه قبضه اسلحه ساچمه‌زنی ته‌پر به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. اصلانی با بیان اینکه پرونده متخلفان در محل تشکیل شده است، گفت: پرونده جهت رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه صید و شکار، نگهداری، خرید و فروش جانوران وحشی، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.