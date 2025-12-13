رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بر لزوم تشکیل شبکه متخصصان و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین برای پاسخگویی به نیاز‌های پژوهشی، فناوری و هوشمند سازی حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا محمدی در اختتامیه آیین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری با اشاره به اهمیت جذب نیروی انسانی که بینشی جدید و تحولی در سازمان‌ها ایجاد می‌کند، گفت: با ورود فناوری در سازمان، ارزیابی تغییرات و چابک سازی ساختاری بسیار مهم است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تقدیر از شورای سیاست‌گذاری و کمیته برگزاری همایش هفته پژوهش و فناوری در سازمان سنجش و شرکت‌کنندگان حضوری و بر خط این همایش، گفت: شعار «پژوهش، سرچشمه دانایی، کلید تحول و ضرورت تصمیم‌گیری» باید اجرایی شود همانگونه که باید به اسناد بالادستی به عنوان تکلیف نگریست و تمهیدات اجرایی شدن آن را فراهم ساخت.

دکتر محمدی با بیان اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در استفاده از فناوری‌های نوین پیشرو بوده است، افزود: سازمان سنجش از نهاد‌هایی است که تعطیلی ندارد وبه صورت مستمر و منظم در حال فعالیت است و به عنوان نمونه تا پایان سال ۲۰ آزمون مهم در سطوح ملی و قطبی توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: در مدیریت پژوهش باید در کنار ارتباط ساختاری بر ارتباط کارکردی متمرکز شد و باید توجه کرد که چه نوع پژوهش‌هایی برای سازمان سنجش دارای کارکرد اصلی است و باعث گشایش گره‌ها می‌شود و در این زمینه تشکیل شبکه متخصصان و همچنین استفاده از ظرفیت‌های نیرو‌های انسانی توانمند سازمان می‌تواند نیاز‌های سازمان را برآورده سازد.

وی با اشاره به ظهور هوش مصنوعی در فناوری و ضرورت هوشمندسازی فعالیت‌ها، گفت: اسنادی که در سازمان سنجش آموزش کشور تدوین می‌شود باید عملیاتی شود تا مشکلات مخاطبان و متقاضیان کاهش یابد و پژوهش در حوزه مطالبات و درخواست‌های متقاضیان می‌تواند به بازنگری در برخی فعالیت‌ها منجر شود.

در ادامه این جلسه دکتر منصوری زاده عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان در مورد «هوشمندسازی و سنجش هوشمند» سخنرانی کرد و دکتر عبدالکریم شادمهر رئیس مرکز پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور بیانیه آیین گرامیداشت هفته پژوهش در سازمان سنجش آموزش کشور را قرائت کرد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان این همایش از بانوان شاغل در این سازمان به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه (س) و روز زن تجلیل کرد.