تیم بسکتبال نبوغ اراک در هفته ششم لیگ حرفهای کشور، با نتیجه ۸۳ بر ۶۸ نیروی زمینی تهران را شکست داد و چهارمین پیروزی فصل خود را ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ تیم بسکتبال نبوغ اراک در هفته ششم رقابتهای لیگ حرفهای کشور، میزبان تیم نیروی زمینی تهران در سالن ۲۵۰۰ نفری امام خمینی(ره) بود.
این دیدار پرهیجان با نتیجه ۸۳ بر ۶۸ به سود نبوغ اراک به پایان رسید و شاگردان مربیان خود با ارائه یک بازی منسجم، چهارمین پیروزی فصل جاری را به دست آوردند.
تیم نبوغ اراک در هفته هفتم این رقابتها، روز جمعه ۲۸ آذرماه در تبریز میهمان تیم مقاومت تبریز خواهد بود.