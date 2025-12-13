رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با مسئولان پلیس راهور استان، درباره وضعیت ترافیک و تصادفات شهری گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان کرمان با تأکید بر نقش همدلی مردم و دستگاه‌های ذیربط در کاهش ترافیک، در دیداری با سرهنگ لطفی جانشین پلیس راهور مرکز استان و مسئول بازرسی پلیس راهور، درباره وضعیت ترافیک و تصادفات در شهر کرمان گفت‌و‌گو کرد.

حجت الاسلام والمسلمین علی توکلی ضمن تقدیر از زحمات مأموران راهور در روز‌های تعطیل و غیر تعطیل و در شرایط سرما و گرما، خواستار حضور پررنگ‌تر آنان در نقاط پرجمعیت و شلوغ شهر کرمان شد.

وی با اشاره به افزایش آمار تصادفات فوتی، حضور مأموران پلیس راهور و ایجاد سرعت‌گیر‌های ترافیکی در برخی بزرگراه‌های اطراف شهر کرمان را اقدامی مؤثر دانست.

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح استان کرمان افزود: یکی از گلایه‌های شهروندان، حضور کمرنگ مأموران راهور در ساعات شلوغ شهر است و مأمور وظیفه‌شناس می‌تواند بهترین نقش را در ایجاد انضباط اجتماعی ایفا کند.

حجت الاسلام والمسلمین توکلی زاده تصریح کرد: طرح اخیر در یک‌طرفه شدن برخی خیابان‌های شهر کرمان اقدامی خوب و مؤثر بوده و موجب روانی ترافیک شده است، هرچند در بعضی خیابان‌های دیگر نیز اجرای چنین طرحی لازم به نظر می‌رسد.

در ادامه جلسه، جانشین پلیس راهور مرکز استان گزارشی ارائه داد و اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون تعداد کشته‌های ناشی از تصادف در شهر کرمان ۹۹ نفر بوده که حدود یک‌سوم آن مربوط به کمربندی‌های شهر است.

سرهنگ لطفی تأکید کرد: اگر در این کمربندی‌ها، به‌ویژه کمربندی جنوبی، سرعت‌گیر‌های ترافیکی ایجاد شود، قطعاً در کاهش سرعت خودرو‌ها و در نتیجه کاهش تصادفات مؤثر خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به کمبود نیرو و گستردگی شهر کرمان گفت: همدلی اداراتی مانند شهرداری و سازمان ترافیک با پلیس راهور می‌تواند در کاهش ترافیک و تصادفات اثرگذار باشد.

در پایان این نشست، رئیس سازمان قضایی کرمان با آرزوی موفقیت برای مجموعه پلیس راهور و پلیس راه اظهار داشت: دستگاه قضایی آماده هرگونه همکاری قضایی و اجتماعی با مأموران فراجا است و در چهارچوب قانون از آنان حمایت کرده و خواهد کرد.