رئیس اداره راه و شهرسازی رامهرمز از بازگشت اراضی ملی در شهرستان به میزان هزار و ۵۰۰ متر مربع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعلی عسکر موسوی با اشاره به یک مورد رفع تصرف فوری در رامهرمز بیان داشت: این رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان با درایت نیرو‌های یگان حفاظت اراضی انجام و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.

وی مساحت رفع تصرف اراضی ملی را بیش از هزار و ۵۰۰ مترمربع را اعلام کرد و افزود: ارزش این اراضی بیش از ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.

موسوی تصریح کرد: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان این میزان رفع تصرف در سطح شهرستان رامهرمز اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.

رئیس اداره راه و شهرسازی رامهرمز اظهار داشت: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی رامهرمز با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند و همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

موسوی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان و شهرستان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال قدردانی کرد و از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.