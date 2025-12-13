نمایش «لافکادیو» به کارگردانی علی شکاری در یکی از معتبرترین جشنواره‌های بین المللی تئاتر کودک و نوجوان خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد، نمایش «لافکادیو» به کارگردانی علی شکاری با کسب جوایز متعدد موفق به افتخار آفرینی در یکی از معتبرترین جشنواره‌های بین المللی شد.

این نمایش که به سی امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان راه یافته بود موفق شد در چندین بخش تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی دریافت کند.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی《رتبه برگزیده بازیگری》مرد به مهدی مالکی بازیگر نمایش «لافکادیو» اهدا شد.

در《 بخش آهنگسازی» لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش، به آهنگساز نمایش «لافکادیو» آیریک ارجمندی تعلق گرفت.

در بخش《 طراحی صحنه 》 لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به پرهام شکاری، طراح صحنه «لافکادیو» تعلق گرفت.

در 《بخش کارگردانی》لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش به آقای علی شکاری، کارگردان «لافکادیو» تعلق گرفت.

استان یزد با نمایش لافکادیو برای دومین بار است که به این رویداد معتبر بین المللی راه یافته که این افتخار بزرگی برای مردم یزد بشمار می‌رود.

گفتنی است در این دوره از جشنواره ۶۳ گروه نمایشی با ۱۹۳ اجرا در ۱۶ سالن و اجرا‌های محیطی و خیابانی در بخش‌های خردسال، کودک، نوجوان، خیابانی و دیگر گونه‌های اجرایی به رقابت پرداختند و مطابق آمار رسمی بیش از ۷۰ هزار نفر تماشاگر به تماشای آثار جشنواره نشستند.