شرکت گاز استان قزوین اعلام کرد: گاز روستا‌های باراجین و شفیع‌آباد به علت انجام تعمیرات اضطراری قطع شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شرکت گاز استان قزوین اعلام کرد: گاز روستا‌های باراجین و شفیع‌آباد که از ساعت ۹ امروز به علت انجام تعمیرات اضطراری قطع شده است تا ساعت ۲۰ ادامه دارد.

شرکت گاز از مشترکان خواسته است ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، پیش از وصل مجدد گاز از بسته بودن شیر وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند و از دستکاری تجهیزات مربوطه همچون کنتور و رگلاتور خودداری نمایند.

بر اساس این اطلاعیه، پس از پایان عملیات، وصل مجدد گاز مشترکان از طریق مراجعه حضوری پرسنل امداد انجام خواهد شد و حضور مشترکان در محل برای رعایت مسائل ایمنی الزامی است.

مشترکان محدوده اعلام‌شده در صورت نیاز می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ یا شماره ۰۲۸۳۳۳۷۳۱۵۳ دفتر امداد اداره گاز قزوین تماس بگیرند.





