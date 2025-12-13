«درخت بیبرادر»؛ روایتی از رقابت در راه جبهه
نویسنده کتاب «درخت بیبرادر» گفت: این اثر روایتی از رقابت دو نوجوان در راه جبهه است.
فاطمه سلیمانی، نویسنده کتاب های کودک و نوجوان
گفت: این اثر داستانی متفاوت از رابطه عمو و برادرزادهای همسن را روایت میکند که در دل رقابت و حسادت پنهان، به اتحاد، برادری و فداکاری ختم میشود.
وی افزود: کتاب «درخت بیبرادر» روایتی تازه از روابط خانوادگی در بستر دفاع مقدس ارائه کرده است.
سلیمانی در خصوص قصه این رمان گفت: داستان در خصوص یاسین، عموی نوجوانی است که تنها چند ماه از رضا برادرزاده کوچکتر است بازگو میکند؛ دو نوجوانی که در تلاش برای رفتن به جبهه، درگیر رقابتی ناخواسته میشوند.
وی افزود: رضا برای حضور در جبهه اجازه گرفته و یاسین بدون اجازه تصمیم به رفتن دارد و این مسئله تنشی پنهان میان آنها ایجاد میکند.
نویسنده کتاب «درخت بیبرادر» گفت: هدف نوشتن این اثر، نشان دادن برادری، اتحاد و همراهی بوده است؛ مفهومی که در پایان داستان با حمایتی که یاسین از رضا میکند، به اوج میرسد.
فاطمه سلیمانی ازندریانی افزود: حسادت و رقابت میان این دو شخصیت در نهایت زمینهساز درک عمیقتری از محبت و مسئولیت میشود؛ پیامی که تلاش شده در این اثر برای نسل نوجوان به تصویر کشیده شود.
کتاب «درخت بیبرادر» به تازگی در انتشارات ۲۷ بعثت منتشر و روانه بازار نشر شده است.