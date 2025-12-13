به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت که به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با شعار «سمت درست تاریخ؛ گفتمان مقاومت و آزادی قدس شریف» برگزار خواهد شد، در هشت بخش پذیرای آثار هنرمندان و علاقمندان خواهد بود.

فیلم سینمایی، مستند، پویانمایی، فیلم کوتاه، فیلمنامه و نقد و پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت در بخش اصلی جشنواره و هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی در بخش جنبی جشنواره نوزدهم مقاومت قرار دارند.

علاقمندان در همه بخش‌ها (به غیر از فیلم سینمایی) تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند تا آثار خود را به تارنمای رسمی جشنواره به نشانی www.resistanceiff.com ارسال نمایند.

آخرین مهلت برای ثبت نام آثار سینمایی نیز ۲۰ اسفند ماه تعیین گردیده است.

گفتنی است بخش‌های هشت گانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به نام یکی از شهدا و چهره‌های برجسته دفاع مقدس و مقاومت ایران و جهان نام گذاری شده‌اند.

طبق جدول زمان بندی اعلام شده در فراخوان جشنواره، این رویداد سوم خرداد ماه سال آینده همزمان با روز مقاومت و پایداری، با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.