به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و تاگسه چافو رئیس مجلس اتیوپی صبح امروز (شنبه، ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴) بعد از دیدار دوجانبه در محل مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران، در نشست خبری شرکت کردند. قالیباف در این نشست خبری با بیان اینکه آقای چافو با دعوت رسمی بنده سفر دو روزه‌ای به تهران دارد، گفت: سال گذشته، سفری به اتیوپی داشتم. اتیوپی یکی از پرجمعیت‌ترین کشور‌های آفریقایی و کشوری است که قرابت زیادی با کشور‌های اسلامی دارد.

وی افزود: طبیعتا با سابقه بیش از ۷۰ سال ارتباط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور و اکنون عضویت هر دو کشور در بریکس، نیازمند تقویت روابط هستیم که این سفر در همین راستا برای توسعه روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گرفت تا زمینه‌های همکاری با کشور‌های شاخ آفریقا که ظرفیت‌های خوبی دارند از طریق مسیر دریایی فراهم شود. تقویت روابط دو کشور بر پایه همکاری‌های پارلمانی و توسعه و تقویت گروه‌های دوستی پارلمانی با هدف راه اندازی و تقویت کمیسیون مشترک میان دو کشور از دیگر اهداف این سفر بود که در جریان این دیدار از ایشان درخواست کردم تا نخست وزیر اتیوپی نیز سفری به تهران داشته باشد که در جریان این سفر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دنبال خواهد شد.

رئیس مجلس گفت: ما همواره تلاش کرده‌ایم روابط خود با کشور‌های شاخ آفریقا که ارتباط جغرافیایی نزدیک تری با ما دارند داشته باشیم ضمن توجه به اصل یکپارچگی کشور‌ها و تمامیت ارضی، . همچنین فرصت‌های زیادی برای توسعه روابط میان دو کشور وجود دارد که از جمله آن در حوزه کشاورزی، دانش بنیان و انرژی است. ضمن خوش‌آمدگویی مجدد به رئیس مجلس اتیوپی و هیئت همراه امیدواریم شاهد توسعه روابط میان دولت‌ها و ملت‌های دو کشور به ویژه در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشیم.

رئیس مجلس اتیوپی: اهمیت توسعه روابط دولت‌ها و ملت‌های اتیوپی و ایران با استفاده از ظرفیت همکاری‌های پارلمانی

تاگسه چافو نیز در ادامه این نشست خبری، ضمن قدردانی از مهمان نوازی و میزبانی مجلس شورای اسلامی در ایران، گفت: بیش از ۷ دهه است روابط میان دو کشور برقرار شده و امروز بعد از گذشت بیش از ۶۰ سال، این مهم‌ترین سفر در این سطح به ایران است.

رئیس مجلس اتیوپی در ادامه با اشاره به سفر قالیباف به اتیوپی در سال گذشته، عنوان کرد: امیدواریم با اراده‌های موجود، همکاری میان پارلمان‌ها را هرچه بیشتر توسعه داده و در همین راستا روابط دوجانبه میان دولت‌ها و ملت‌ها را نیز ارتقا دهیم. ایران و اتیوپی دو کشور با تمدن باستانی هستند که هر دو در بریکس عضویت دارند. همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های پارلمانی، سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت است. امروز من و همتایم، جناب آقای قالیباف، پایه‌ها و مبنای توسعه روابط میان دو کشور را بنیان نهادیم؛ امیدواریم از این منظر روابط خود را در حوزه‌های دیگر تقویت کنیم چنانچه در اتیوپی و ایران ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه این روابط وجود دارد.

وی با اشاره به اهمیت ادامه دار شدن این سفر‌ها با هدف توسعه روابط و همکاری‌ها و تبادل اطلاعات میان دو کشور، خطاب به قالیباف عنوان کرد: از شما برای دعوت از اینجانب جهت سفر به تهران بسیار تشکر می‌کنم.