هفته شانزدهم فوتبال لیگای اسپانیا با پیروزی جیرونا آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در تنها بازی جمعه شب تیم رئال سوسیداد در خانه ۱ - ۲ از تیم جیرونا شکست خورد. گونسالو گدس در دقیقه ۱۶ سوسیداد را پیش انداخت، اما جیرونا با گلهای ویکتور سیگانکوف در دقایق ۷۶ و ۸۴ برنده شد. سوسیداد با ۱۶ امتیاز در رده چهاردهم ماند و جیرونا با ۱۵ امتیاز به رده هفدهم صعود کرد.
برنامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۲۲ آذر:
آتلتیکو مادرید - والنسیا
رئال مایورکا - الچه
بارسلونا - اوساسونا
ختافه - اسپانیول
* یک شنبه ۲۳ آذر:
سویا - رئال اویدو
سلتاویگو - آتلتیک بیلبائو
لوانته - ویارئال
دپورتیوو آلاوس - رئال مادرید
رایو وایکانو - رئال بتیس
در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۰ امتیاز در صدر است و تیمهای رئال مادرید با ۳۶، ویارئال با ۳۵ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.