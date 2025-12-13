به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در تنها بازی جمعه شب تیم رئال سوسیداد در خانه ۱ - ۲ از تیم جیرونا شکست خورد. گونسالو گدس در دقیقه ۱۶ سوسیداد را پیش انداخت، اما جیرونا با گل‌های ویکتور سیگانکوف در دقایق ۷۶ و ۸۴ برنده شد. سوسیداد با ۱۶ امتیاز در رده چهاردهم ماند و جیرونا با ۱۵ امتیاز به رده هفدهم صعود کرد.

برنامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۲۲ آذر:

آتلتیکو مادرید - والنسیا

رئال مایورکا - الچه

بارسلونا - اوساسونا

ختافه - اسپانیول

* یک شنبه ۲۳ آذر:

سویا - رئال اویدو

سلتاویگو - آتلتیک بیلبائو

لوانته - ویارئال

دپورتیوو آلاوس - رئال مادرید

رایو وایکانو - رئال بتیس

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های رئال مادرید با ۳۶، ویارئال با ۳۵ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.