مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس گفت: وزارت نفت ۲۰ میلیارد تومان برای ساماندهی میراث ساسانی فارس هزینه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس گفت: قرار است با عقد قرارداد ۱۰ طرح جدید میراث ساسانی فارس ساماندهی شود.
افشین ابراهیمی گفت: این طرحها با اتکا به اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و با رقمی درحدود ۲۰ میلیارد تومان در حال برنامهریزی است.
ابراهیمی افزود: از ۱۰ طرح مورد نظر، پنج طرح در مجموعه جهانی بیشاپور عملیاتی خواهد شد.
محور ساسانی فارس شامل آثار دوره ساسانیان در استان است که از شهرستان فیروزآباد با آثار کاخ اردشیر، قلعه دختر و نقوش برجسته آغاز میشود و تا کاخ ساسانی سروستان و شهر تاریخی بیشاپور و تنگ چوگان در شهرستان کازرون ادامه پیدا میکند.
وی بیان داشت: این طرحها شامل تثبیت بدنههای آسیبدیده معماری، مسیرهای ایمن بازدید برای گردشگران، نصب فنس حفاظتی در نقاط حساس محوطه، جمعآوری و ساماندهی سنگهای آواری پراکنده و نیز ایجاد پوششهای حفاظتی بر روی بخشهای آسیبپذیر آثار معماری است.
مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس در ادامه به طرحهای پیشبینیشده در محوطه جهانی فیروزآباد هم اشاره کرد و گفت: اقدامات حفاظتی اضطراری در بنای قلعهدختر، اجرای مسیربازدید دسترسی به فضاهای معمای کاخ اردشیر بابکان، ایجاد سالن معرفی با هدف ارتقای کیفیت بازدید، استقرار تأسیسات خدمات گردشگری در محدوده شهر تاریخی گور و ایجاد پوشش حفاظتی بر روی ترانشه آرامگاهی، پنج طرح اصلی این مجموعه را تشکیل میدهد.
ابراهیمی این اقدامات را از زیرساختهای ضروری برای حفاظت بلندمدت و مدیریت مناسب حجم رو به افزایش بازدیدکنندگان دانست و گفت: این اقدامات با هدف کاهش مخاطرات محیطی، جلوگیری از فرسایش شتابگرفته و افزایش استانداردهای بازدید انجام میشود.
مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس اظهار کرد: در صورت نهاییشدن و اجرای این ۱۰ طرح، تعداد طرحهای حفاظتی، مرمتی و ساماندهی انجامشده در منظر ساسانی فارس از پارسال تاکنون به ۳۰ طرح میرسد.