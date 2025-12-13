پخش زنده
امروز: -
عضو ستاد کنگره ۱۲ هزار سردار و شهید آذربایجانغربی با اشاره به روند برگزاری یادوارههای شهرستانی این کنگره گفت: با تشکیل ستادهای یادواره در ۲۰ شهرستان استان، یاد و نام شهدا از سطح مراسمهای مقطعی فراتر رفته و به یک جریان فرهنگی و گفتمانساز مردمی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیکبیری در نشست خبری کنگره ۱۲ هزار شهید استان اظهار کرد: با محوریت کمیته یادوارهها و امور شهرستانها و با حمایت استانداری، ستادهای یادواره در تمامی شهرستانها تشکیل شد و احکام فرمانداران و رؤسای ستادها ابلاغ و جلسات متعددی برای پیگیری و ارزیابی برنامهها برگزار شد.
وی با قدردانی از زحمات مسئولان اجرایی کنگره افزود: در رأس این تلاشها، نماینده ولیفقیه در استان، استاندار آذربایجانغربی و دبیرخانه کنگره نقش محوری داشتند و اقدامات انجامشده در شهرستانها حاصل یک کار جمعی و منسجم است.
کبیری با اشاره به تنوع برنامههای یادوارهای تصریح کرد: یادوارههای شهدا در قالب محلات، مساجد، روستاها و جمعهای خانوادگی برگزار شد و تأکید ما بر مردمیبودن این برنامهها و حضور خانوادههای معظم شهدا بود؛ موضوعی که در بسیاری از شهرستانها بهخوبی محقق شد.
وی با بیان اینکه فلسفه اصلی کنگره، صرفاً برگزاری مراسم نیست، گفت: هدف ما جریانسازی، گفتمانسازی، روشنگری و آگاهیبخشی درباره سرمایه عظیم فرهنگ ایثار و شهادت است؛ فرهنگی که تداوم انقلاب اسلامی و هویت مقاومت ملت ایران به آن وابسته است.
این عضو ستاد کنگره با اشاره به نقش رسانهها خاطرنشان کرد: پوشش خبری، فضاسازی فرهنگی و روایت صحیح از مجاهدت شهدا، نقش تعیینکنندهای در پاسداری از هویت مقاومت دارد و رسانهها در این مسیر، رسالت مهم تبیین و روشنگری را بر عهده دارند.