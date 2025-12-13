\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0645\u062d\u0641\u0644 \u0642\u0631\u0622\u0646\u06cc "\u0686\u0644\u0686\u0631\u0627\u063a \u0622\u06cc\u0647\u200c\u0647\u0627" \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0642\u0631\u0622\u0646\u06cc \u0648 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0648 \u0639\u062a\u0631\u062a \u0628\u0633\u06cc\u062c \u062f\u0631 \u06af\u0631\u0645\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n\n\u0686\u0644\u0686\u0631\u0627\u063a \u0622\u06cc\u0647 \u0647\u0627\u061b \u0645\u062d\u0641\u0644\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0642\u0631\u0622\u0646\u06cc\n